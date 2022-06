Teneva in casa un chilo di marijuana, un etto di cocaina e un fucile a pompa calibro 12.

Dopo la scoperta, fatta dai carabinieri a Tertenia, un 45enne è stato arrestato.

Ora si trova ai domiciliari e dovrà rispondere dei reati di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di arma clandestina.

Le indagini sono state condotte dai militari della stazione di Tertenia, entrati in azione con l'ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Abbasanta.

Gli uomini dell'Arma hanno anche recuperato materiale per il confezionamento delle dosi.

La marijuana era custodita in alcune confezioni di plastica termosaldate, mentre la cocaina è stata rinvenuta già confezionata in involucri di cellophane trasparente pronti per lo smercio.

