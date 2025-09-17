Scontro auto-moto sull'Orientale, nel territorio di Lotzorai. C'è un ferito grave: si tratta di un centauro della zona. La sua moto sarebbe stata tamponata dall'auto su cui viaggiava una coppia di turisti.

L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e a bordo dell'elicottero Echo Lima 1 dell'Areus, decollato dalla base di Olbia, è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro. L'incidente è accaduto poco dopo le 18 di oggi.

