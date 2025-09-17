l’incidente
17 settembre 2025 alle 19:47
Lotzorai: tamponato da un’auto sull’Orientale, grave un motociclistaL’uomo è stato portato in elisoccorso al San Francesco di Nuoro
Scontro auto-moto sull'Orientale, nel territorio di Lotzorai. C'è un ferito grave: si tratta di un centauro della zona. La sua moto sarebbe stata tamponata dall'auto su cui viaggiava una coppia di turisti.
L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e a bordo dell'elicottero Echo Lima 1 dell'Areus, decollato dalla base di Olbia, è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro. L'incidente è accaduto poco dopo le 18 di oggi.
