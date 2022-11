A Loceri i disservizi Abbanoa «sono di una gravità inaudita». Il sindaco Gianfranco Lecca sbotta per le «perdite d’acqua continuamente segnalate dai cittadini all’amministrazione comunale».

Il primo cittadino chiede di fare qualcosa per evitare ulteriori disagi ai loceresi, «già penalizzati dai costi di un servizio inadeguato».

L’amministrazione comunale ricorda tutte le criticità estive, quando «la rete colabrodo ha causato un numero elevatissimo di perdite», e quanto accaduto negli ultimi mesi in cui «si sono registrate continue anticipazioni dell’orario di chiusura dell’erogazione dell’acqua, passato dalle 18 alle 14 e in alcuni casi alle 11».

Molti cittadini hanno i rubinetti a secco e invocano l’intervento delle autobotti, il sindaco «le esige».

«Chiederò che siano tutelati cittadini e utenti, costretti a vivere con l’acqua che sgorga per le strade per intere settimane e poi vessati dalle interruzioni anticipate, è urgente sopperire alle chiusure con un servizio di fornitura supplementare», conclude il primo cittadino.

(Unioneonline/L)

