Incidente stradale ieri pomeriggio vicino a Loceri, lungo la strada che dal centro abitato porta alla Statale 125.

Una Fiat Panda per cause ancora da accertare è uscita fuori strada ed è andata a finire in fondo a una scarpata.

A bordo dell’auto viaggiavano marito e moglie: entrambi feriti, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Lanusei.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri e una squadra dei Vigili del fuoco di Tortolì.

(Unioneonline/L)

