L’escursione a Gorropu nel giorno del gran caldo è finita con un ricovero all’ospedale Brotzu di Cagliari. Una donna è caduta e si è procurata una lesione alla caviglia.

È successo nel pomeriggio di oggi durante una delle tante camminate nella zona del canyon. Chi era con l’escursionista ha subito lanciato l’allarme al 112, il Numero unico per le emergenze, che ha smistato la telefonata alla centrale operativa del 118.

Da qui gli operatori, in virtù delle difficoltà a raggiungere l’area impervia in cui è accaduto l’incidente, hanno dirottato Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus di base a Elmas, dove stava rientrando dal nord dell’Isola per un altro intervento. La donna è stata caricata sul velivolo e trasferita al Brotzu dove i medici le hanno prestato tutte le cure del caso.

