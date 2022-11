Focus sulla prevenzione per la giornata mondiale del diabete, organizzata da amministrazione comunale di Lanusei, Asl Ogliastra a l’associazione e Diabetici della Sardegna centrale, in collaborazione con Mano Tesa e Ado.

I partecipanti si sono incontrati nella sala mensa del Nostra Signora della Mercede per raggiungere in corteo piazza Mameli dove li attendeva uno spuntino salutare.

In ospedale, è stato effettuato uno screening sui partecipanti con controllo glicemico, controllo di peso, altezza e pressione. Sono stati quattro i partecipanti che sono stati mandati dal medico per ulteriori approfondimenti. La dottoressa Gisella Meloni, responsabile della diabetologia, sottolinea l’importanza della prevenzione per prevenire e prendere in tempo l’insorgere della malattia.

“La prevenzione – dice – è il tassello che ci permette di intervenire subito, molti pazienti purtroppo arrivano già con complicazioni. L’obiettivo è anticipare l’insorgere della malattia o comunque cogliere i primi campanelli d’allarme, e la componente principale è lo stile di vita, un’alimentazione sana e mediterranea, attività sportiva regolare”.

E sui corretti stili di vita ritorna anche la presidente dell’Ado, Francesca Greco spiega: “Da oltre vent’anni portiamo avanti svariate iniziative sul territorio, collaborando sia con la diabetologia che con la pediatria, lavorando sulla sensibilizzazione e sull’informazione anche nelle scuole per promuovere uno stile di vita equilibrato a prescindere dal fatto che si sia o meno diabetici”.

