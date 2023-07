Probabilmente il conducente si è fidato troppo delle indicazioni del navigatore finendo incastrato nella viabilità cittadina.

Dalle 3 del mattino una roulotte trainata da una Opel station wagon è bloccata in via Garibaldi, vicino a viale Europa, a Lanusei. Le insidie del centro abitato hanno tradito una famiglia di olandesi, con elegante roulotte al seguito. Provenienti da Nuoro, i turisti erano diretti a Cagliari e hanno seguito le indicazioni del navigatore satellitare. Il mezzo si è infilato in via Garibaldi, ma arrivati all’altezza di una salita, in una traversa di via Cavour, la roulotte si è incastrata.

Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco ma nulla hanno potuto. Così, gli olandesi hanno dormito nella roulotte, la strada è rimasta bloccata tutta la notte e adesso, alla presenza degli agenti della polizia locale, è intervenuta un’impresa di movimento terra che, con l'aiuto di un cingolato, sta cercando di disincagliarla.

