Dei 508 interventi totali effettuati nel 2022 nel reparto di Ortopedia dell'ospedale di Lanusei, 113 sono stati al femore e 27 in day service. Nel 2017 erano state 103 le operazioni di femore sulle 375 complessive e l’anno precedente 104 su 420 totali.

Di fatto nel 2022 l’attività chirurgica del reparto guidato da Luigi Soddu è incrementata del 21 per cento benché siano in servizio 3 medici in meno rispetto a quel periodo. Attualmente il reparto è operativo dalle 8 alle 20, perché i numeri del personale non consentono un servizio 24 su 24 (fatta eccezione per la degenza garantita senza sosta).

Oltre ai medici lavorano 12 infermieri e 7 oss. Con la riorganizzazione del reparto, entrata nel vivo ad aprile 2022, i posti letto sono passati da 11 a 14 e i medici in servizio (lo staff guidato da Soddu è completato da Salvatore Lai, Maurizio Ennas, Gian Luigi De Pascali e Davide D’Aquila) garantiscono anche l’intervento al polso e alla mano, un’eccellenza in Sardegna.

