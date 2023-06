Domani gli alunni delle Medie di Lanusei terranno un concerto per la fine dell’anno scolastico. Seguiti dall’insegnante di Educazione musicale Susanna Carboni, con la collaborazione delle altre discipline, gli studenti eseguiranno alcune canzoni nella lingua catalana di Alghero dell’autore Antonello Colledanchise. Renderanno così omaggio al cantautore, che il 21 febbraio di quest’anno, alla Camera dei deputati, è stato insignito del premio “Tacita Muta” per le lingue minoritarie.

L’autore algherese, da 50 anni, scrive canzoni e poesie in catalano-antico (parte anch’esso della tradizione sarda), si occupa di tradizioni popolari e divulgazione nelle scuole. Ha inciso otto album. Tra i tanti premi vinti per la musica e poesia, quello internazionale di poesia “Luciano Mastino” (1984), la tredicesima edizione “Festival della canzone algherese-catalana”, nel 2002 il premio nazionale “Faber”, intitolato a Fabrizio de Andrè, il “Santa Cecilia” alla carriera e nel 2022 sia il Centro studi “Giuseppe Toniolo” e sia il sindaco di Alghero gli hanno assegnato una targa istituzionale per i 50 anni di carriera poetico-musicale e per l’impegno profuso nella tutela della lingua catalana in Sardegna. Ha eseguito concerti in Catalogna, Portogallo, Grecia, Francia e Brasile e ha collaborato per diverse emittenti: Videolina, Raiuno, Raidue, Raitre, TVnazionale spagnola, TV-tres, Canale 5.

A Lanusei il progetto è stato curato dall’insegnante Susanna Carboni, cantante lirica e clarinettista che, contemporaneamente all’attività artistica ventennale, sia in italia che all’estero, si occupa dell’insegnamento nelle scuole con nuove metodologie teoriche e pratiche finalizzate a una maggiore consapevolezza di quanto, lo studio musicale, influisca notevolmente sullo sviluppo di potenzialità dell’animo umano. L’Istituto comprensivo di Lanusei, diretto da Alessandro Virdis, si fa pioniere della fruizione, in tutta l’Ogliastra, della lingua catalana antica e di quella parte della Sardegna che molti, in questa epoca moderna, non sapevano che esistesse. Preziosa è stata la collaborazione di tutto il corpo docente che ha dato la massimo apporto, anche con ore personali, per il buon esito del concerto finale, ma anche del personale Ata.

