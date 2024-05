Nel giorno del suo 48esimo compleanno, don Michele Congiu è stato nominato vicario generale della diocesi di Lanusei. Il parroco di Arzana, originario di Villaputzu, raccoglie le redini di don Giorgio Cabras (59), che ha ricoperto l’incarico negli ultimi nove anni.

Un cambiamento fisiologico, nel rispetto dei tempi definiti dal diritto canonico per la permanenza in una comunità religiosa o comunque per la reggenza di un incarico all’interno del clero. Don Congiu, che prenderà possesso del suo nuovo ruolo il primo luglio, resterà titolare della parrocchia di Arzana ancora per un anno.

«Il vescovo, nel ringraziare don Michele per la disponibilità a diventare il primo tra i suoi collaboratori, anche dopo l’esperienza vissuta in questi anni come vicario per la Pastorale, ha espresso contemporaneamente gratitudine e riconoscenza a don Giorgio Cabras, il quale in questi nove anni ha esercitato il ruolo di vicario generale con dedizione, lealtà e costante attenzione alla vita della Diocesi e del presbiterio».

Don Cabras conserva, almeno per il momento, la direzione della Caritas diocesana, benché per lui non sia da escludere un ritorno al passato come guida spirituale di una parrocchia. Il sacerdote di Baunei ha guidato la parrocchia di Stella Maris (Arbatax) dal 1995 al 2015. Una missione pastorale che in quella comunità religiosa ha segnato un’epoca.

© Riproduzione riservata