La produzione di sacche di sangue è aumentata del 16,95 per cento. I numeri dicono che le unità donate abbiano toccato quota 1.787, ovvero 259 in più rispetto a un anno prima. Contestualmente sono anche incrementate le richieste dalle sale operatorie dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei dove il numero di interventi è salito in virtù dei maggiori accessi anche di pazienti provenienti da fuori Ogliastra.

Il report sulle donazioni mette a confronto il periodo gennaio-settembre 2021 e 2022.

Sono gli uomini i più generosi. Lo rivela il report: il 76,81 per cento di donazioni sono degli uomini, il 23,19 delle donne. Il 61,43 per cento, in crescita dello 0,73 rispetto al periodo 2010-2020, dei donatori appartiene all’emogruppo 0, il 31,4 al gruppo A, il 5,34 al B e l’1,82 all’A-B. Quasi tutto il sangue proviene da donatori dell’antigene Rh positivo (92,95 per cento), quello negativo si attesta al 7,05. Nel 2022 927 sacche (+19,6 per cento rispetto al 2021) sono state raccolte al Centro trasfusionale di Lanusei diretto da Giusy Cabiddu, mentre altre 891 (+12,07) sono arrivate dalle raccolte esterne organizzate dalle sezioni Avis.

