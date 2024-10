Per i pazienti di Lanusei, Ilbono ed Elini da domani, giovedì 24 ottobre, ci sarà un nuovo medico di medicina generale. Si tratta della dottoressa Barbara Mameli, che prenderà servizio nel capoluogo ogliastrino nell'ambulatorio dei locali della Casa della Salute in via Giuseppe Pilia 6.

Gli orari saranno lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11, giovedì dalle 15 alle 17. I cittadini dei tre comuni che volessero scegliere la dottoressa Meloni potranno farlo negli sportelli dell'ufficio "Scelta e revoca di Lanusei", in via Giuseppe Pilia 3, oppure online da Sardegna Salute.

Anche per gli utenti fuori ambito sarà possibile selezionare la nuova professionista, direttamente dallo sportello "Scelta e revoca" o tramite la compilazione di un modulo.

