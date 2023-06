L’ultimo volo risale al 12 ottobre 2011. Oggi in pista sono previsti in tutto cinque arrivi.

Aliarbatax, società di gestione dell’aeroporto di Tortolì-Arbatax, ha ricevuto da parte dell’Enac il decreto di apertura al traffico dello scalo di aviazione generale.

Al momento saranno possibili esclusivamente i decolli e gli atterraggi ai velivoli privati fino a 20 posti.

«È una data storica per l’Ogliastra: dopo dodici anni e un iter burocratico lunghissimo», ha detto Rocco Meloni, 71 anni, amministratore delegato di Aliarbatax, «siamo riusciti a riaprire l’aeroporto. Lo scalo deve diventare un’infrastruttura importante non solo per i turisti ma anche per la sperimentazione aerospaziale. Intendiamo farlo diventare sede strategica anche per i canadair della Protezione civile, ma anche una pista per l’elisoccorso».

