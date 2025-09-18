L'Unpli da Papa Leone XIV: gli omaggi della Sardegna consegnati da Raffaele SestuIl medico di Arzana, longevo numero uno delle associazioni turistiche sarde, ha portato in dono due libri per il Pontefice
Raffaele Sestu ha incontrato Papa Leone XIV. Nel corso dell’udienza, ospitata nella Sala Nervi, in cui il pontefice ha accolto i presidenti delle Pro loco Unpli d’Italia, il medico di Arzana, longevo numero uno delle associazioni turistiche sarde, ha portato in dono a Papa Prevost due libri: La sacralità del pane in Sardegna (Marisa Iamundo De Cumis) e Tenendo per mano il sole, l’opera di Maria Lai al cui interno sono riprodotte a colori numerose tele dell’artista di Ulassai.
Nei giorni scorsi, la delegazione dell’Unpli, guidata dal presidente Antonino La Spina, è stata ricevuta in udienza da Leone XIV. Durante l’incontro, il presidente ha portato i saluti delle oltre 6.400 Pro Loco attive sul territorio nazionale.
«Conoscere da vicino il Papa - ha commentato Sestu - è sempre una grande emozione. Incontrando il Santo Padree ho riprovato una grande emozione come in occasione della visita a Papa Woytila». Sulla personalità di Prevost, il presidente delle Pro Loco sarde ha espresso parole di giubilo: «Non è facile fare il Papa dopo Francesco, ma Leone XIV è un grande personaggio e credo che sia stata scelta la persona giusta. Il suo interesse per il mondo del volontariato e del terzo settore è per tutti noi motivo d’orgoglio e onore».