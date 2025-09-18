Raffaele Sestu ha incontrato Papa Leone XIV. Nel corso dell’udienza, ospitata nella Sala Nervi, in cui il pontefice ha accolto i presidenti delle Pro loco Unpli d’Italia, il medico di Arzana, longevo numero uno delle associazioni turistiche sarde, ha portato in dono a Papa Prevost due libri: La sacralità del pane in Sardegna (Marisa Iamundo De Cumis) e Tenendo per mano il sole, l’opera di Maria Lai al cui interno sono riprodotte a colori numerose tele dell’artista di Ulassai.

Nei giorni scorsi, la delegazione dell’Unpli, guidata dal presidente Antonino La Spina, è stata ricevuta in udienza da Leone XIV. Durante l’incontro, il presidente ha portato i saluti delle oltre 6.400 Pro Loco attive sul territorio nazionale.

«Conoscere da vicino il Papa - ha commentato Sestu - è sempre una grande emozione. Incontrando il Santo Padree ho riprovato una grande emozione come in occasione della visita a Papa Woytila». Sulla personalità di Prevost, il presidente delle Pro Loco sarde ha espresso parole di giubilo: «Non è facile fare il Papa dopo Francesco, ma Leone XIV è un grande personaggio e credo che sia stata scelta la persona giusta. Il suo interesse per il mondo del volontariato e del terzo settore è per tutti noi motivo d’orgoglio e onore».

