«Ancora un gravissimo atto intimidatorio contro un sindaco, primo rappresentante delle istituzioni nel territorio, al lavoro, in prima linea, per il bene della sua comunità. Esprimo al sindaco di Lanusei, Davide Burchi, la mia solidarietà personale e quella di tutto il popolo sardo per le offese e le minacce ricevute. L'azione vile non fermerà il lavoro coraggioso degli amministratori dei nostri Comuni. Mi auguro che i responsabili di gesti criminali siano presto assicurati alla giustizia».

Così il presidente uscente della Regione, Christian Solinas, solidarizza con il sindaco vittima dell'intimidazione e condanna il gesto.

