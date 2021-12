Incastrato per ore sotto un mezzo meccanico di movimentazione terra.

E’ successo a un operaio 60enne a Monte Attu a Tortolì, in via Pirastu.

L’uomo stava lavorando alla costruzione di una casa in un lotto privato quando per motivi da accertare è finito sotto l’escavatore restando bloccato con le gambe dai cingoli. Trasportato dall'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari, è ora in gravi condizioni con un trauma all’addome.

L'allarme è stato dato intorno alle 10 ma l’incidente potrebbe risalire addirittura a ieri pomeriggio: solo oggi dopo alcune ricerche è stato rinvenuto nel terreno dove operava con il mezzo. Il motore del mezzo rimasto acceso, lo ha riscaldato consentendogli di superare la notte.

Per estrarre l'operaio dalla morsa del mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che lavorano alla ricostruzione dell'incidente.

