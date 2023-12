Un uomo di 58 anni, di Ilbono, è rimasto ferito in un incidente stradale accaduto poco dopo le 7.30 di oggi. Il fatto è successo in via Elini, nel centro abitato di Ilbono, davanti alla stazione dei carabinieri.

L’auto fuori controllo, una Fiat Panda, si è schiantata su un palo dell’illuminazione pubblica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lanusei, il personale medico del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso di Lanusei dove è stato sottoposto agli accertamenti e all’alcol test.

