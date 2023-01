Da domani, 11 gennaio, al 30 aprile prossimo un tratto di 3,5 chilometri della Statale 198, tra Tortolì e Ilbono, sarà sottoposto a lavori per la difesa del rischio idrogeologico.

Fra gli altri interventi, che verranno eseguiti a valle dell’abitato di Ilbono, la ditta dovrà mettere in opera reti metalliche a terra per la dissipazione energetica su eventuali distacchi lapidei non controllati, il consolidamento di un masso instabile frantumato e la realizzazione in opera di cunette alla francese.

Con l’inizio dei lavori, l’Anas ha adottato un’ordinanza per disciplinare il traffico. Il dipartimento regionale ha disposto l’istituzione di un senso unico alternato per una lunghezza massima di 300 metri lineari per volta. All’altezza del cantiere la velocità massima consentita è di 30 chilometri orari. I lavori sono stati aggiudicati a un’impresa di Cabras per 796 mila euro.

