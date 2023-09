Un assaggio della loro sublime unione artistica era stato intercettato da poche centinaia di fortunati ospiti del gran galà ideato da Daniele Cipriani nella suggestiva location del Bastione di Saint Remy a Cagliari in occasione dell’avvio della World Triathlon Championship Series 2023.

Stasera, sabato 9 settembre, la magia di un duo d’eccezione composto da Fiorella Mannoia, icona della canzone d’autore italiana, una delle interpreti più amate e seguita da tre generazioni di appassionati, con un bagaglio di successi immortali, e Danilo Rea, pianista sopraffino, virtuoso della tastiera, jazzista di caratura mondiale conteso nei più prestigiosi festival del pianeta e anima raffinata e poliedrica capace di passare dal free jazz a De Andrè e Mannoia con una facilità disarmante che consente di apprezzare le sue straordinarie qualità tecniche sempre al servizio di una interpretazione che trasporta lo spettatore in un universo di suoni e armonie da sogno che quasi trascende la dimensione terrena, farà sentire tutta la sua speciale bellezza in un concerto straordinario in programma a Lanusei nello spazio scenico del complesso salesiano con inizio alle ore 21.30.

Il tour “Luce”, iniziato dalle Terme di Caracalla l’1 giugno, ha visitato luoghi incantevoli della Penisola e in chiusura di stagione arriva in Sardegna per la gioia dei tantissimi estimatori di due giganti della canzone e della musica tricolore.

Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Uno spettacolo memorabile in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce da una moltitudine di candele in un’atmosfera intima e potente.

Sul palco, il repertorio sterminato e le hit più ascoltate di Fiorella Mannoia, in tutta la loro potenza espressiva, diventati capisaldi della poesia in musica negli ultimi 50 anni di storia della canzone, rivisti e rielaborati dalla geniale e impareggiabile vena creativa e improvvisativa di un vero e proprio caposcuola come Danilo Rea, punto di riferimento per le giovani generazioni che si approcciano al jazz e alla tastiera per coltivare, oltre che una professione, una passione che nutre l’anima.

