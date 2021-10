Un altro maxi-sequestro di marijuana in Ogliastra. E’ stato eseguito dai carabinieri di Lanusei, in collaborazione con lo Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna e le unità cinofile.

I militari stavano perlustrando le campagne di Elini, quando il fiuto dei cani li ha condotti in un terreno terrazzato, da dove erano appena state estirpate delle piante.

Gli accertamenti hanno poi condotto a un 23enne del posto, trovato in possesso di 4 chili di cannabis pronta per essere suddivisa in dosi e smerciata sul mercato dallo spaccio.

I militari hanno anche ritrovato materiale per il confezionamento della droga, due pistole "scacciacani" modificate, svariato munizionamento, una balestra con due dardi e una banconota falsa.

Il giovane è stato così arrestato, con l’accusa di produzione e spaccio.

