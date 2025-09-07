Giampietro Murru resiste. Quando manca un solo giorno alla scadenza per la presentazione delle liste in vista delle elezioni provinciali del 29 settembre, il sindaco di Ilbono non arretra di un centimetro e conferma la volontà di costituire una lista alternativa a quella guidata dal collega di Villagrande, Alessio Seoni.

«Confermo che stiamo portando avanti l’intento», ha detto ieri mattina. Non è chiaro quali siano i suoi alleati, e tentare di scucirgli qualche nome è impresa che non dà risultati: «Ma - avverte Murru - sarà una lista con tante sorprese». Il fronte di amministratori scontenti, ossia quelli che non hanno gradito l’accordo trasversale per una lista unitaria, è piuttosto nutrito e Murru potrebbe attingere proprio da lì per dare forma e sostanza al progetto che diverrebbe realtà domani a mezzogiorno.

