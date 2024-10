L’ora “x” è arrivata. Dalle 7 alle 22 di domani seggi aperti nella sede del Consorzio di bonifica dell'Ogliastra per il rinnovo del consiglio dei delegati. Ventinove gli aspiranti consiglieri, tutti uomini, che ambiscono a governare il mondo delle campagne. Nessuna quota rosa figura nei gruppi in campo suddivisi tra primo (236 aventi diritto al voto) e secondo elenco (1.615). Nella lista “Per l’agricoltura in Ogliastra” sono candidati, in prima fascia, Mario Vittorio Cabras, Alessandro Chiai, Giampietro Doa, Giuseppe Giacobbe (noto Beppe), Carlo Griva, Sergio Melis, Pietro Pisano e Giovanni Angelo Tegas. Nel secondo elenco Oliviero Scudu, Paolo Sechi, Andrea Solanas (presidente uscente), Carmine Tangianu ed Ettore Tangianu.

Del primo elenco collegato alla lista avversaria, denominata “Acqua: un bene per tutti”, fanno parte Vincenzo Cannas, Alessio Canu, Antonello Farris, Davide Ferrai, Giacomo Mannini, Salvatore Piras, Carlo Pistis e Antonio Pili. In seconda fascia Marco Demurtas, Marino Secci, Stefano Tuligi, Daniel Perino, Mario Francesco Melis, Sebastiano Tronci, Franco Murreli (predecessore di Solanas) e Antonio Luigi Barranu (noto Tonino).

