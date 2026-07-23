Tortolì, scontro fra auto: donna finisce in ospedaleCaos traffico in direzione Lanusei
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Più che gravi conseguenze fisiche alle persone coinvolte, il tamponamento tra due auto ha provocato rallentamenti alla viabilità in uscita da Tortolì verso Lanusei.
Nel pomeriggio di oggi, una vecchia Fiat Panda ha tamponato una Volkswagen Polo sotto il Ponte Icori. Un urto violento, che ha provocato alcuni traumi alla donna di Loceri che era al volante della Polo.
Illeso il conducente dell’altra utilitaria, un uomo di Villagrande.
La donna ferita è stata soccorsa dal personale del 118 che l’ha trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei per gli accertamenti del caso. È stato un equipaggio della polizia stradale di Lanusei, al comando dell’ispettore Fausto Loddo, a effettuare i rilievi dell’incidente lungo la strada statale 198, all'uscita est di Tortolì. Gli agenti dovranno accertare l’esatta dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità.