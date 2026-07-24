Il rogo
24 luglio 2026 alle 13:25aggiornato il 24 luglio 2026 alle 14:37
Triei, fiamme nelle campagne: macchina antincendio in azioneL’area attraversata dal fuoco è a pochi chilometri dal confine con Lotzorai
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Un incendio boschivo sta interessando l'agro di Triei. L’area attraversata dalle fiamme è a pochi chilometri dal confine con Lotzorai.
In azione la macchina antincendio. Le fiamme sono sospinte da forti raffiche di grecale.
In supporto alle squadre a terra anche due elicotteri, uno decollato dalla base di San Cosimo (Lanusei) e l’altro proveniente da Fenosu
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