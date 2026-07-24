Inferno di fuoco a Triei, attimi di paura: donna intossicata finisce in ospedaleUna 47enne soccorsa da due ambulanze nelle campagne di Mullò
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Attimi di forte apprensione nell'inferno di fuoco nelle campagne di Triei. Una donna di 47 anni è rimasta intossicata dal fumo durante il maxi incendio che, oggi, ha tenuto in apprensione tutta la comunità.
Per soccorrerla, nelle campagne di Mullò, sono intervenute due ambulanze (un mezzo medicalizzato e uno di base). La signora è stata trasportata all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei dove è stata ricoverata. Il personale sanitario l'ha sottoposta agli accertamenti del caso.
L’incendio, divampato in tarda mattinata in un’area a pochi chilometri dal confine con Lotzorai, si è propagato rapidamente, sospinto dalle forti raffiche di grecale, e con il passare del tempo si è fatto sempre più preoccupante, arrivando a minacciare alcune case coloniche e la chiesa campestre di Sant’Antonio di Padova.
In supporto alle squadre a terra sono intervenuti anche un elicottero, due Super Puma e due Canadair. Grazie ai continui lanci di acqua, la situazione è migliorata decisamente nel tardo pomeriggio.