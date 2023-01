Il Leonardo Da Vinci di fianco all’Airc. L’istituto di Lanusei ha partecipato, per il secondo anno consecutivo, alla giornata di volontariato “Cancro io ti boccio”, a sostegno della ricerca contro il cancro.

Le classi 3ª e 4ª A dell’artistico, 4dA del linguistico tedesco, 5db del linguistico spagnolo, 5b delle scienze umane e 5 A e B dello scientifico si sono messe in moto per vendere i prodotti Airc, arance, marmellate e miele. Questa prima fase è stata coordinata dal team dei volontari Airc, composto da alcuni rappresentanti di tutte le classi. Nella fase successiva, nell’aula magna dell’istituto, i ragazzi hanno presentato i loro lavori da cui è nata la discussione collettiva: cartelloni, video, brani musicali, raccolta di testimonianze e racconti degli studenti.

Sensibilizzazione, informazione, occasione per dare una mano alla ricerca, coinvolgimento sono alla base dell’iniziativa che ogni anno Airc dedica ai giovani studenti di tutta Italia. La professoressa referente del progetto, Michela Medda, commenta: «Il progetto rientra in quelli di cittadinanza attiva e volontariato. Siamo veramente felici della riuscita dell’evento. I ragazzi si sono approcciati con entusiasmo e hanno deciso di mettersi in gioco anche quest’anno con dedizione e lavoro».

