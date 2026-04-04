«Eravamo fiduciosi che la natura facesse il suo corso e “restituisse” la spiaggia di Cala Goloritzé, che quindi si ripresenta con tutto il suo splendore, pronta ad accogliere i numerosi visitatori che vorranno raggiungerla».

Dopo il ciclone che l’aveva cancellata per un po’, dopo le mareggiate, dopo il maltempo: meravigliosa era e meravigliosa torna a essere la cala della costa di Baunei. E la sua immagine di oggi viene pubblicata, con una certa soddisfazione, dal sindaco Stefano Monni.

«Ecco come si presenta oggi, dopo che il ciclone Harry a gennaio l’aveva fatta sparire», scrive il primo cittadino, «la natura ha i suoi tempi, che abbiamo il dovere di rispettare, tempi che sono coincisi con la ripartenza del nostro collaudato sistema di accesso necessario a tutelare e salvaguardare la spiaggia più bella del mondo».

(Unioneonline/E.Fr.)

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