Paura a Cala Biriola, lungo la costa ogliastrina, per due turisti toscani che nel pomeriggio di oggi si sono smarriti sul sentiero che conduce alla celebre cala.

Intorno alle 14.30 i due escursionisti, incapaci di ritrovare la strada del rientro, hanno lanciato l’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco di Nuoro.

La centrale ha immediatamente attivato l’elicottero Drago del Reparto Volo Sardegna, che si è alzato in volo per le ricerche.

Il mezzo ha individuato i due turisti e li ha recuperati, portandoli in salvo. Entrambi erano in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di cure mediche.

