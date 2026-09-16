Baunei, scontro tra due moto sull’Orientale: un morto e un ferito graveLo schianto questa mattina dopo le 9.30 in prossimità di una curva, gli uomini coinvolti entrambi di 63 anni
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Tragedia della strada a Baunei. Poco dopo le 9.30 di oggi, due moto si sono scontrate all’altezza del chilometro 159 dell’Orientale.
Un motociclista tedesco di 63 anni ha perso la vita dopo l’impatto violentissimo avvenuto in prossimità di una curva. È in gravi condizioni l’altro centauro, suo connazionale e coetaneo, che era alla guida dell’altra moto.
L’uomo è stato trasportato a bordo dell’elicottero Echo Lima 3 all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto l’equipaggio della polizia stradale di Lanusei, al comando dell’ispettore Fausto Loddo, l’equipaggio di un’ambulanza medicalizzata di Tortolì, i volontari della Croce Bianca di Baunei e i vigili del fuoco di Tortolì.