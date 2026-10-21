Due bracconieri sono stati intercettati nei giorni scorsi a Gairo dal Corpo forestale e per darsi alla fuga hanno speronato l'auto degli agenti. I due sono stati identificati poco dopo e denunciati alla Procura di Lanusei per caccia illegale e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono successi lo scorso fine settimana, quando durante un servizio notturno nelle campagne di Gairo, il Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale ha sentito uno sparo e ha poi intercettato l'auto dei bracconieri nel centro abitato. L'uomo alla guida non si è fermato all'alt ma ha speronato il mezzo della Forestale per scappare.

L'auto è stata ritrovata poco dopo abbandonata in una campagna e messa sotto sequestro. I forestali sono risaliti al titolare del porto d'armi, riconosciuto come uno dei passeggeri dell'autovettura, e hanno eseguito la perquisizione della sua casa, trovando ulteriori elementi di prova. All'uomo è stato sequestrato il fucile e ritirato il porto d'armi. Un successivo sopralluogo nella zona dove era stato sentito lo sparo ha permesso agli agenti di trovare la carcassa di un muflone, presumibilmente abbattuto dai due durante la caccia illecita in orario notturno.

(Unioneonline)

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