Binocoli tra le mani e pattini alla base delle torrette. I quattro angeli custodi delle spiagge di Bari Sardo sono entrati in servizio il primo luglio in forza a un servizio di poco superiore agli 80 mila euro che, oltre all’attività di salvamento, comprende anche la pulizia dell’arenile e la disponibilità di bagni e docce.

«Il servizio - spiega Fabiana Casu, assessore al Turismo - rientra tra quelli a favore del turismo che verranno sostenuti con gli introiti provenienti dalle entrate dell’imposta di soggiorno, permettendo quindi all’ente di veicolare quanto nel bilancio comunale era previsto gli anni scorsi per questo servizio verso altri servizi utili. Migliorato rispetto agli anni scorsi grazie ad alcuni investimenti in dotazioni, il servizio è strutturato e formulato per offrire un ventaglio di opzioni ampie a vantaggio dei fruitori delle nostre spiagge, siano essi turisti che residenti».

Il pacchetto comprende il servizio di salvamento a mare in quattro postazioni principali del lungo costa di Bari Sardo con bagnino in servizio dalle 9 a mezzogiorno e dalle 16 alle 19 tutti i giorni, sabato e domenica compresi, torrette di avvistamento dotate di tutto il necessario per il primo soccorso e di pattino, pulizia spiaggia attuata manualmente e meccanicamente a cadenze regolari, con ritiro della frazione differenziata che è possibile conferire presso le mini isole ecologiche localizzate in tutti gli ingressi a spiaggia e infine servizi igienici con docce rinnovati e aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. «Ma c’è anche da sottolineare l’attenzione riservata all’accessibilità in spiaggia e a mare per le persone con difficoltà fisica. Quest’anno - spiega Casu - oltre alle pedane presenti negli ingressi spiaggia principali, sono state allestite alle torrette della Torre e di Sa Marina, due piattaforme per consentire l’accesso e la permanenza in spiaggia con carrozzina a chi ne ha necessità. Queste stesse persone potranno poi accedere al mare con il supporto dei bagnini, grazie alle sedie job in dotazione a tutte le torrette già gli anni scorsi e quest’anno rinnovate».

A Bari Sardo hanno pensato anche ai cani: «Tra le nuove proposte - aggiunge l’esponente della Giunta Mameli - anche servizi ad hoc a vantaggio degli amici a quattro zampe nelle due spiagge per cani, istituite nella zona di Planargia e di Bucca ‘e Strumpu. Di anno in anno i servizi in spiaggia crescono e si migliorano, e con la chiusura definitiva dell’iter del Pul, contiamo che a quelli offerti dall’ente possano affiancarsi quelli proposti da tutti coloro che saranno assegnatari degli spazi concessori in spiaggia lungo tutta la costa». Infine, verrà attuata dalla ditta affidataria del servizio anche una campagna di sensibilizzazione sulla tutela della spiaggia, con installazione di contenitori portacicche accanto alle torrette.

