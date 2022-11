Si è conclusa anche la seconda giornata ecologica nel territorio di Bari Sardo. I volontari, coordinati dagli amministratori comunali, hanno costituito i gruppi di lavoro alle 7.30 di oggi nel parcheggio sterrato di via della Pineta. Il serpentone si è ingrossato a Bucca ‘e Strumpu, verso Punta Su Mastixi, lungo il litorale.

Al culmine delle operazioni è stato organizzato un buffet nel parco giorni della pineta, dirimpetto piazza dei Cantori. Tra i rifiuti rinvenuti tra ieri (in via Leonardo da Vinci) e oggi, oltre all’ampio volume di plastica sotto forma soprattutto di bottiglie, gli immancabili pacchetti di sigarette, biglietti del concorso Gratta e vinci, polistirolo e persino un foglio di carta con la ricetta del colombaccio alla cacciatora e al sugo.

Tra gli amministratori presenti, il sindaco Ivan Mameli, la vice Fabiana Casu e gli assessori Andrea Murru e Mauro Piras. Impegnati nel lavoro anche alcuni iscritti ad associazioni socio-culturali del paese. «In tutto, tra ieri e oggi, sono stati raccolti una ventina di sacchi, a conferma che il nostro territorio non è così sporco. Le due giornate - ha detto Fabiana Casu, titolare dell’assessorato all’Ambiente - sono state l’occasione per ribadire lo spirito di questa amministrazione sulla tutela dell’ambiente. Al di là di telecamere, controlli e sanzioni è necessario il sostegno collettivo per avere un territorio sempre pulito e curato. Ringraziamo tutti i volontari che si sono messi a disposizione spendendosi per la causa».

