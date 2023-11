Serata di fuoco e paura ad Arzana. In fiamme un carro allegorico in allestimento per il prossimo Carnevale. È successo intorno alle 22 di ieri in un magazzino adibito a ricovero mezzi, in via San Martino.

L’allarme è scattato quando alla sala operativa dei vigili del fuoco di Nuoro è arrivata la segnalazione di un passante che si è accorto del fumo in uscita da un locale seminterrato Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti dì Lanusei e Tortolì che hanno subito provveduto a estinguere l’incendio, limitando i danni all’autorimessa.

Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’incidente. Le operazioni di bonifica dell’area sono andate avanti fino a tarda notte.

