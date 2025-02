Assalto alla cassa continua del Banco di Sardegna di Arzana.

I malviventi sono entrati in azione intorno alle tre della scorsa notte, facendo esplodere un ordigno che ha distrutto lo sportello bancomat della filiale affacciata su Piazza Roma.

Secondo quanto appreso, i ladri non sono riusciti a portare via la cassa automatica danneggiata - come forse anche i soldi contenuti all'interno, ancora da quantificare - dalla forte esplosione. Non è chiaro se siano riusciti a rubare il denaro.

Sul posto carabinieri della compagnia di Lanusei e vigili del fuoco.

- IN AGGIORNAMENTO –

