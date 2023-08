Il caprone fuori controllo lo ha assalito con forza, ferendolo in più parti del corpo. È successo nelle campagne di Arzana dove Peppe Lai, pensionato di un’ottantina d’anni, è venuto a contatto con l’animale che poi lo ha incornato. L’anziano allevatore è rimasto ferito gravemente anche se, secondo il personale sanitario che per primo lo ha soccorso dopo che qualcuno aveva lanciato l’allarme, non sarebbe in pericolo di vita. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia a bordo dell’elicottero dell’Areus.

Il fatto

Sulla dinamica dell’incidente, avvenuto, nelle campagne di San Martino sono ancora in corso gli accertamenti. Quel che è certo è che Peppe Lai, in passato ferraiolo in un’impresa edile del paese, è stato aggredito e incornato da un caprone mentre, sabato sera, era in una piccola fattoria alla periferia del paese. Ma è verosimile che l’animale stesse pascolando liberamente, senza mostrare alcun cenno di nervosismo, se non il consueto atteggiamento istintivo di difesa. Quando poi all’improvviso si è lanciato contro l’uomo che si era recato nell’allevamento per prestare cura alle altre bestie. Forse allarmato da un movimento brusco dell’anziano, il caprone ha iniziato a caricare il pensionato. Nell’attacco, l’uomo è stato incornato più volte alla schiena, al bacino e ai glutei. Dopodiché è finito a terra sanguinante.

Ricoverato in codice rosso, oltre alle ferite causate dai colpi con le corna, l’uomo ha subito diverse fratture provocate dall’assalto dell’animale, in particolare all’altezza della colonna vertebrale. Per i medici non è, al momento, in pericolo di vita.

