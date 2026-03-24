Lo scontro è stato violentissimo. Intorno alle 8 di oggi, la Volkswagen Scirocco, condotta da un giovane di 29 anni, Lotzorai, si è scontrata con la motrice di un tir in via Lungomare, all’altezza della colonia diocesana.

In un primo momento, il conducente della berlina ha perso i sensi ed è stato soccorso da alcuni operai impegnati nel cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile. Poi, dopo aver ripreso conoscenza, è stato preso in carico dal personale del 118 accorso sul posto. È stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei dove i medici l’hanno sottoposto agli accertamenti del caso.

Illeso l’autista del mezzo pesante (adibito a trasporto rifiuti), che si era immesso sulla carreggiata dopo aver lasciato il parcheggio dirimpetto la colonia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Tortolì e gli agenti della polizia locale. Il tratto di strada è rimasto bloccato a lungo per favorire i soccorsi e permettere agli agenti di effettuare i rilievi.

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