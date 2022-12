Nella notte il personale della Guardia costiera di Arbatax è intervenuto a 25 miglia a est del porto per un soccorso richiesto dal traghetto Cruise Smeralda, battente bandiera italiana, in navigazione dal porto di Civitavecchia nel Mar Tirreno, per l'evacuazione medica di un passeggero tunisino in insufficienza respiratoria.

I soccorsi (foto Guardia costiera)

L'sos è stato accolto dalla Sala Operativa della Guardia Costiera che, sotto il coordinamento del 13° M.R.S.C. di Cagliari, ha disposto l’intervento in zona della motovedetta CP 2091.

A bordo della vedetta sono stati imbarcati gli operatori sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale di Lanusei per prestare il primo intervento così come richiesto dal CIRM (Centro Internazionale Radio Medico). Una volta giunto sul punto di rendez-vous con la nave da passeggeri, avente una lunghezza di circa 200 metri, a circa 25 miglia a nordest, il personale della Guardia Costiera ha provveduto ad effettuare il trasbordo del passeggero in difficoltà. Dopo le prime cure, durante il viaggio di rientro, è stato stabilizzato e monitorato a bordo della motovedetta dal team sanitario.

L'arrivo in banchina (foto Guardia costiera)

Arrivati al porto di Arbatax alle prime luci dell’alba, è stato effettuato lo sbarco nella banchina di Levante e successivamente il malcapitato è stato trasferito all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

