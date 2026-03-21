Il motore della loro barca a vela era in avaria. Il mezzo di 22 metri si trovava a 6 miglia a est dal porto di Arbatax.

L’equipaggio di bordo (tre persone) ha lanciato la richiesta d’aiuto che è stata raccolta dalla sala operativa della Guardia costiera di Arbatax. In particolare, l’equipaggio ha riferito di avere un’avaria al motore e che al momento stava navigando con l’ausilio di una sola vela considerate le condizioni meteo che registravano vento teso e raffiche, aggravate dalla navigazione in orario notturno e con poca visibilità.

Il personale del Circomare, al comando del tenente di vascello Mattia Caniglia, ha disposto l’intervento in zona della motovedetta CP 811 sotto il coordinamento del 13° M.R.S.C. di Cagliari.

La motovedetta ha individuato e raggiunto a 4 miglia a est del porto di Arbatax l’imbarcazione in difficoltà, prestando assistenza per il rientro in sicurezza verso il porto. L’unità è stata ormeggiata all’interno dello scalo in sicurezza e con l’equipaggio in buono stato di salute.

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