Gli era stato vietato di frequentare bar e locali di Tortolì per diverso tempo per il suo comportamento "ineducato, scorretto e evulso dal rispetto delle leggi". Lo scorso marzo il Daspo urbano era scaduto, ma dopo soli tre mesi ecco un altro provvedimento, rimediato dopo l'ennesima intemperanza, che lo terrà lontano dai luoghi della movida per ulteriori due anni.

L'uomo durante il carnevale di Tortolì ha infatti assunto comportamenti molesti e aggredito il titolare di un negozio. Nei mesi successivi la sua condotta non è cambiata.

Con il nuovo provvedimento,notificato oggi dai Carabinieri di Lanusei, non potrà come detto accedere ai locali tortoliesi per 2 anni. Sulla scia di quanto accaduto nel Comune è previsto un aumento delle perquisizioni e dei controlli, anche per scongiurare l'utilizzo di armi "bianche".

