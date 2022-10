È un amore lungo 78 anni quello tra Vittorio Lai, 100 anni compiuti nel febbraio scorso, e Maria Arcolacci, 96 primavere. La coppia si conobbe negli ’40 quando lui venne inviato militare a Messina, città natale di Maria. Amore a prima vista, sei mesi di fidanzamento e le nozze nell'ottobre del 1944. Dalla Sicilia alla Sardegna dove i coniugi hanno costruito casa e messo al mondo otto figli. Sono nonni di 18 nipoti, bisnonni di 20 ragazzi e ragazze e trisnonni di 4 bambini.

Vittorio è conosciuto da tutti come nonno Pistola e nella sua abitazione ha ospitato tanti giornalisti arrivati da tutto il mondo per intervistare i centenari del paese. Perdasdefogu infatti può vantare due primati. ll Guinness World Record per la longevità familiare detenuto dai fratelli Melis, e imbattuto dal 2012, e il Guinness World Record per la più alta concentrazione di centenari, di quest’ultimo record fa parte anche Vittorio. I due sono di certo la coppia più longeva del paese.

Gli auguri per i 78 anni di nozze sono arrivati ai nonnini dalla loro grande e amorevole famiglia.

© Riproduzione riservata