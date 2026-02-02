Entro la fine del 2026 anche i Comuni della Sardegna, al pari di tutte le amministrazioni pubbliche italiane, dovranno adeguare il proprio sistema contabile alle direttive previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), in attuazione del decreto legislativo n. 118/2011.

I tempi per l’adeguamento sono piuttosto ristretti e le procedure risultano complesse. Amministratori e dirigenti degli Enti locali saranno chiamati a progettare e adottare il nuovo Sistema unico di contabilità economica, finanziaria e patrimoniale, noto come sistema ACCRUAL, che introduce criteri innovativi e richiede competenze tecniche specifiche per una corretta applicazione delle norme.

Proprio per supportare i Comuni in questo percorso di transizione e con l’obiettivo di raggiungere l’intero territorio regionale, la presidenza e il direttivo dell’ASEL – Associazione degli Enti Locali – hanno deciso, dopo l’approvazione del Consiglio regionale dell’associazione, di organizzare un seminario di studio e formazione dedicato al nuovo sistema contabile. L’incontro si terrà mercoledì 4 febbraio 2026 a Cagliari, dalle 8.30 alle 14, presso la Sala Convegni “Salvatorangelo Cucca” in Piazza Galilei n. 17.

I lavori saranno aperti dal presidente dell’ASEL, Rodolfo Cancedda, mentre la docenza sarà affidata al dott. Michele Ariano, responsabile della Contabilità della Corte di Giustizia Tributaria Puglia-Basilicata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il programma completo del seminario e il modulo di adesione sono disponibili sul sito ufficiale dell’ASEL: www.aselsardegna.it

