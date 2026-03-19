Un finesettimana all'insegna del ballo swing, tra lo studio e il divertimento: il 21 e 22 marzo saranno due giornate di workshop di danza nel capoluogo, alla sala El Gapon di via Adige 11, intermezzate dalla festa swing per le 20 di sabato all'Ottagono del Poetto. In un'iniziativa che porta il nome di "Babalula Swing Fest", a organizzare il tutto è infatti la scuola cagliaritana Babalula Swing Dancers Asd.

Sotto la guida dei fiorentini Giulia Fantini e Antonio McVillan, insegnanti di Swing a livello internazionale, la giornata del 21 avrà inizio alle 10 con il corso base di Lindy Hop, rivolto a tutti i ballerini neofiti e capaci di ballare sugli otto tempi. Alle 12:30 avrà inizio invece il Solo Jazz open, che includerà anche amatori e debuttanti per introdurli a passi nuovi, routine e tecniche di ballo, seguito da una pausa pranzo, al cui termine sarà il turno del Lindy Hop intermedio, diretto invece a chi frequenti da più di un anno le scuole swing e sappia muoversi tra gli otto e i sei tempi.

Domenica si partirà invece alle 10 con il Chorus Line, focalizzato sulle movenze utilizzate nei musical d'ambientazione swing e divenute celebri a Broadway. Chiuderà la mattinata alle 12:30 un'altra sessione aperta di Solo Jazz, in un'esperienza finale inclusiva e partecipata.

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