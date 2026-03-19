Un dialogo musicale senza gerarchie e in uno spontaneo e continuo mutare: sabato 21 a Cagliari, al Map - Make Arts Possible di via Carbonia 14, l'associazione Spaziomusica presenterà lo spettacolo di improvvisazione radicale "Backstation". Dalle 18, i fiati di Marco Pittau e le percussioni di Alessandro Cau daranno avvio a trame sonore imprevedibili, legate insieme dai due artisti con talento e complicità.

Focalizzandosi perciò sull'elemento improvvisativo, così come sull'ascolto reciproco e sull'utilizzo del timbro come fulcro della creazione di suoni, Pittau e Cau interagiscono in uno scambio artistico dettato dall'interazione fra strumenti e dalla libertà espressiva, forgiando così paesaggi sonori in perpetuo divenire e senza canoni prestabiliti.

"Backstation" viene concepito dai due musicisti partendo dal desiderio di suonare insieme, in un contesto aperto e spontaneo, giocando su improvvisi cambi, intuizioni del momento e tanta creatività di entrambi. Che si presenterà come radicale, nell'incontro di suoni, gesti e nuove tecnologie per un approccio evolutivo alla musica condivisa, con Pittau all'opera con tromba preparata, trombone, accordion, piccole percussioni e computer processing, mentre Cau controllerà batteria, percussioni grandi, synth e loops.

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