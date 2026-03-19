“Ufficializzeremo tutto subito dopo Pasqua”, dichiara Stefano Cossu, la cui candidatura a sindaco di La Maddalena, alla testa di una lista civica, sembra essere mai assodata ed in attesa soltanto degli atti ufficiali. Una lista civica che sembra aver già preso forma definitiva in vista delle elezioni comunali di giugno prossimo.

Stefano Cossu (bancario, consigliere comunale d’opposizione, referente politico per la Gallura dell’Assessorato Regionale al Turismo), solo qualche giorno fa, ha postato, sul proprio profilo social, una foto che lo ritrae con Vincenzo Bifulco, direttore della Struttura Complessa di Radiologia e Radiologia Interventistica dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, con la seguente didascalia: “Continuiamo a lavorare uniti, con responsabilità e spirito costruttivo, per il bene della nostra Isola”. Vincenzo Bifulco avrebbe già dato la propria adesione alla candidatura con questa lista e, in caso di vittoria, potrebbe occuparsi di un tema importante e fondamentale come quello della sanità sebbene questo non sia tra le competenze comunali ma certamente da seguire con molta attenzione dal punto di vista politico, a livello di Azienda Sanitaria e di Regione. Della lista, che sarebbe già sostanzialmente completa, anche nella componente femminile, come richiesto dalla normativa vigente, se non addirittura con qualche candidata in più, fanno parte, tra gli altri, Francesco Vittiello, attuale capogruppo di minoranza in Consiglio Comunale, e l’ex assessore dell’amministrazione del sindaco Angioletto Comiti, Roberto Zanchetta. Hanno aderito anche Angelo Abis, già segretario confederale della Cisl Gallura-Logudoro, Angelo Abis, e, sembrerebbe anche l’ex assessore dell’amministrazione del sindaco Mario Birardi, Silvio Ornano.

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