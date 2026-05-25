Nella notte di giovedì 28 maggio l’Anas eseguirà le operazioni di sollevamento e istallazione delle travi del cavalcavia del nuovo svincolo di Macomer Mulargia, in corso di realizzazione.

L’intervento sarà eseguito tra le 22 di giovedì e le 6 di venerdì, con la chiusura al traffico del tratto compreso tra gli svincoli Macomer Bosa (km 148,600) e Campeda (km 152).

«Il traffico in direzione sud – fa sapere un comunicato - sarà deviato allo svincolo di Cossoine (km 165,900) per proseguire lungo la statale 292 dir, la circonvallazione Cossoine - Pozzomaggiore, le statali 292 e 129 bis, fino al rientro sulla “Carlo Felice” al km 148,600. Il traffico in direzione nord dovrà invece uscire dalla statale 131 allo svincolo Macomer - Bosa (km 148,600) e percorrere la statale 129 bis, la circonvallazione di Sindia e la statale 292 dir, per poi rientrare sulla “Carlo Felice” al km 165,900».

Il tratto stradale tra lo svincolo di Cossoine e lo svincolo di Campeda rimane percorribile per il traffico locale.

I lavori si rendono necessari nell’ambito della realizzazione del nuovo svincolo che ha un valore complessivo di 10 milioni di euro. Fa parte di un più ampio piano di eliminazione degli svincoli a raso della “Carlo Felice” che ha già riguardato la realizzazione dei nuovi svincoli nord e sud di Bonorva e dello svincolo di Paulilatino. La conclusione dei lavori dello svincolo è prevista entro questa estate.

(Unioneonline/A.D)

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