Nuova ondata di temporali: allerta nella Sardegna orientaleAvviso della protezione civile: attesi fenomeni di forte intensità in serata
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Nuovo giorno, nuova allerta in questa estate 2026 in Sardegna. L’avviso della protezione civile per rischio idrogeologico per temporali (giallo) emesso dalla Protezione civile regionale, valido fino alla mezzanotte, interessa tutta l’Isola tranne Sulcis e Oristanese.
Ma i fenomeni più intensi, con temporali localmente molto forti – fenomeno frequente negli ultimi giorni – sono attesi soprattutto nei settori orientali con Baronia, Ogliastra e Sarrabus particolarmente interessati.
Nell’Isola atteso «cielo generalmente poco nuvoloso. Addensamenti sul settore sud-orientale in estensione al settore meridionale dal pomeriggio fino alla serata, con precipitazioni anche a carattere temporalesco con cumulati localmente moderati».
Temperature minime in lieve diminuzione, mentre le massime saranno in moderato aumento sui settori settentrionale e centrale, in lieve calo sul settore meridionale».
(Unioneonline/E.Fr.)