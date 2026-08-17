Il vento di maestrale dà vigore al fuoco tra l’Oristanese ed il Sud Sardegna. Diversi incendi si sono sviluppati nel pomeriggio e hanno richiesto l’intervento del Corpo forestale. 

A Santa Giusta, già ieri colpita da un rogo, in località “S’Ungroni de Mandas” è entrato in azione un elicottero Superpuma decollato dalla base di Fenosu. Sul posto anche il personale del Gauf (Gruppo analisi e utilizzo del fuoco) di Oristano.

L'incendio a Santa Giusta
L'incendio a Santa Giusta
L'incendio a Santa Giusta

Un secondo incendio si è verificato a Serramanna e in questo caso è stato richiesto l’intervento di un elicottero. Lo stesso è accaduto a San Nicolò d’Arcidano.

Durante la mattina in provincia di Nuoro c’è stato un incendio a Siniscola  in località Tanca Altara.

(Unioneonline/A.D.)

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