Santa Giusta, nuovo incendio. Fiamme anche a San Nicolò d’Arcidano e SerramannaIl maestrale soffia sul fuoco nel Sud Sardegna. Rogo anche a Siniscola
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Il vento di maestrale dà vigore al fuoco tra l’Oristanese ed il Sud Sardegna. Diversi incendi si sono sviluppati nel pomeriggio e hanno richiesto l’intervento del Corpo forestale.
A Santa Giusta, già ieri colpita da un rogo, in località “S’Ungroni de Mandas” è entrato in azione un elicottero Superpuma decollato dalla base di Fenosu. Sul posto anche il personale del Gauf (Gruppo analisi e utilizzo del fuoco) di Oristano.
Un secondo incendio si è verificato a Serramanna e in questo caso è stato richiesto l’intervento di un elicottero. Lo stesso è accaduto a San Nicolò d’Arcidano.
Durante la mattina in provincia di Nuoro c’è stato un incendio a Siniscola in località Tanca Altara.
(Unioneonline/A.D.)