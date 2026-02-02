Presto in vendita i biglietti della nuova continuità territoriale aerea, che decollerà il prossimo 29 marzo, su cinque tratte delle sei messe a bando. Lo fa sapere l’assessorato regionale ai Trasporti, mancano gli ultimi dettagli tecnici ma già nelle prossime ore sarà possibile acquistare i titoli di viaggio.

Tutte le tratte saranno coperte da Aeroitalia. Gli uffici dell’assessorato hanno già rilasciato i nulla osta sui programmi operativi del vettore italiano per le tre tratte (Olbia-Milano, Olbia-Roma e Cagliari-Roma) su cui la compagnia volerà senza compensazioni economiche. Tratte su cui non ci saranno oneri per la Regione, che potrà così «destinare le risorse ad altri interventi nel settore dei trasporti». Le altre compagnie che hanno partecipato alla gara assieme, Ita e Volotea, possono accettare di coprire le rotte senza compensazioni, precisa l’assessorato.

Assegnate sempre ad Aeroitalia, unico vettore a presentare un’offerta, le rotte Cagliari-Milano e Alghero-Roma. Su queste, spiega l’assessorato, sono in corso le verifiche sui programmi operativi, a completamento dei quali potrà essere rilasciato il nulla osta e si potrà dare il via alla vendita dei biglietti.

Resta il nodo Alghero-Milano, qui il bando è andato deserto: «Una criticità storica – osserva l’assessora Barbara Manca – il servizio attuale è in proroga con Ita Airways fino a ottobre, nel frattempo individueremo soluzioni più stabili».

«Abbiamo puntato a migliorare la qualità del servizio — afferma Manca — le compagnie non vengono più selezionate soltanto in base al prezzo, ma anche sulla capacità di assicurare standard più elevati e un servizio complessivamente migliore. Questo ha richiesto analisi e verifiche approfondite».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata