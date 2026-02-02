Una raccolta fondi per le popolazioni colpite dal ciclone Harry.

L’iniziativa è del Niaf (National Italian American Foundation), l’organizzazione che raccoglie gli italoamericani.

Ne ha parlato Antonio Tajani, oggi a Cagliari per presentare le iniziative coordinate dalla Farnesina con Ice, Simest, Sace e Cdp per le imprese colpite dal ciclone Harry.

«Domani e dopodomani – ha riferito il ministro degli Esteri - sarò a Washington per un evento sulle materie prime, e con l'occasione incontrerò i rappresentanti della Niaf (National Italian American Foundation), che è l'organizzazione che raccoglie gli italoamericani che mi consegneranno la copia del primo bonifico fatto alla protezione civile con fondi raccolti tra gli italoamericani» per le zone colpite dall'alluvione.

Iniziativa di soliderietà che non finisce qui, ha spiegato il vicepremier: «Continueranno a raccoglierli. È un bel gesto, credo sia importante sentire la vicinanza di chi l'Italia non l'ha mai vista ma ha sangue italiano».

