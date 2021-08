C’è una nuova allerta per le ondate di calore che riguarda la Sardegna. Non solo: la Protezione civile regionale ha confermato anche per la giornata di domani il pericolo incendi di livello “estremo” con il bollino rosso che riguarda gran parte del territorio.

Oristanese, Campidano di Cagliari, Medio Campidano e Nuorese le zone più a rischio roghi.

E, considerate le alte temperature, l'attenzione è ora allo stato di preallarme perché la situazione è tale che, ad innesco avvenuto, l'evento incendiario, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale e della flotta aerea regionale.

Sul fronte meteo, l’anticiclone Lucifero non dà tregua e dopo il primo avviso il ministero della Salute ha deciso di prorogare fino a giovedì l'allerta per la città di Cagliari di livello due, indicato con il colore arancione. Nel capoluogo sono attese temperature a ridosso dei 40 gradi, e in generale nelle zone interne dell'Isola, soprattutto di pomeriggio, si potranno raggiungere picchi di 44 gradi. Di notte poco sollievo: il termometro non supererà i 24-25 gradi con punte isolate anche di 30.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata